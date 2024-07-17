Смотрите Вести в 14:30: изобретатель с ДЦП из Петушинского района разработал компактный...
Смотрите "Вести" в 14:30: изобретатель с ДЦП из Петушинского района разработал компактный протез-тренажер
Источник проблем
- Вместе с фермой приватизировали еще и скважину...За что жителей Вольной Артёмовки оставили на "сухпайке"?
Умный протез
- Изобретатель с ДЦП из Петушинского района разработал компактный протез-тренажер. Что он умеет?
Бережливое производство
- Как собрать диван на 85 процентов быстрее? Сколько владимирских предприятий получили профит от нацпроекта "Производительность труда"?