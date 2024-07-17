16 июля губернатор Александр Авдеев подписал указ об утверждении ежегодных денежных премий учащимся региона за выдающиеся достижения в образовании. Согласно документу, для стобалльников

16 июля губернатор Александр Авдеев подписал указ об утверждении ежегодных денежных премий учащимся региона за выдающиеся достижения в образовании. Согласно документу, для стобалльников предусмотрена премия в 50 тысяч рублей. Кроме достижений на ЕГЭ, деньги получат победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. За первые места будут выдавать учащимся по 50 тысяч, за призовые