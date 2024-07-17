Пословицы прочно вошли в нашу жизнь, но не каждый помнит их правильное звучание. А что насчет вас?

Пословицы прочно вошли в нашу жизнь, но не каждый помнит их правильное звучание. А что насчет вас?Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть русского, да и любого другого, фольклора. Мы с детства слышим их в качестве нравоучений от старших родственников. На самом деле пословицы несут в себе глубокий смысл, который могут разгадать далеко не все. Мудрость, заключенная в них, передается из поколения в поколение. Но иногда часть пословицы просто теряется, тогда и смысл становится не так очевиден или вовсе меняется. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете звучание самых известных пословиц. Продолжите эти пословицы.1. "Утро вечера мудренее, - ".А. Да не яснее;Б. Жена мужа удалее;В. Да короче.2. "Голод не тетка, -".А. Пирожка не поднесет;Б. Можно перетерпеть;В. Но и не дядька.3. "Молодые бранятся – тешатся, -".А. Да главное не ссорятся;Б. Под руку не попадай;В. А старики бранятся – бесятся.4. "В здоровом теле здоровый дух – -".А. Редкое явление;Б. Главное сохранить;В. А духом силен да умен.5. "На чужой каравай рот не разевай, -".А. Скорее забирай;Б. Пораньше вставай да свой затевай;В. А на чужой роток не накинешь платок.6. "Вынь, да положь;-".А. Отрежь и съешь;Б. Роди, да подай;В. Коль больше не гож.7. "Мал золотник, да дорог; -".А. Мал клоп, да вонюч;Б. Но не каждому по карману;В. Велик пень, да трухлявОТВЕТЫ1. Б2. А3. В4. А5. Б6. Б7. В