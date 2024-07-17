В Гороховецком районе освятили часовню Богоявления в память о Петре и Павле Булыгиных Знаменитых...

В Гороховецком районе освятили часовню "Богоявления" в память о Петре и Павле БулыгиныхЗнаменитых уроженцах Гороховецкого уезда. Почетным гостем на творческом вечере стал режиссер и актер Никита Высоцкий.Символ веры в настоящее, надежды на будущее и памяти о значимых, но до поры малоизвестных уроженцах Гороховецкого района, Петре и Павле Булыгиных. Часовня «Богоявления» построена на Денисовском кладбище силами местного мецената - Андрея Князева.Андрей Князев - меценат, предприниматель:- Когда узнали информацию, что там был похоронен Петр Булыгин, а Павел Булыгин там был крещен. Захотелось сделать очень красиво. Делали 2 года, работали над проектом.Пётр и Павел, отец и сын, представители дворянского рода. С разными взглядами и судьбами, неизбывна и неизмерима их любовь к Родине.Николай Модестов - внучатый племянник Павла Булыгина:- Петр Павлович Булыгин...В Фоминках его стараниями была организована пожарная часть.Он даже выступал за создание детских садов.Вечер памяти Булыгиных открыл сценарист, режиссер Никита Высоцкий - строчками поэта-эмигранта Павла Булыгина.- Людей давно уж нет, остались только дети. Спасите их, от жизни и людей...Владимир Высоцкий и Павел Булыгин - творцы разных эпох, но есть то, что их объединяет.Никита Высоцкий - директор музея Владимира Высоцкого (Москва):- Ощущение какой-то вот тревоги за страну, за людей. Они оба, они не исключали себя. Они не поучали других. Они были совестливые люди, они понимали, винили очень во многом себя, свои какие-то, не знаю, ошибки, свои грехи...Чтобы память о творчестве Павла Булыгина была доступна современникам, издана книга «Янтари Земли Гороховецкой», заслуженными артистами из Москвы, Казани и Луганска написано уже 10 композиций на стихи Павла Булыгина. В дальнейших планах выпустить музыкальный диск.Мария Артес, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".