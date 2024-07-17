В Кольчугино приостановлено незаконное строительство двух торговых центров В Кольчугино...

В Кольчугино приостановлено незаконное строительство двух торговых центровВ Кольчугино прокуратурой выявлены факты незаконного возведения объектов капитального строительства.Установлено, что одним из застройщиков на территории города Кольчугино по ул. Железнодрожная и ул. Гагарина начато возведение двух торговых объектов. При этом разрешение на строительство в органе местного самоуправления оформлено не было.Активная фаза возведения зданий осуществлялась в выходные дни.Выехавший на место заместитель межрайонного прокурора Евгений Пушкин зафиксировал, что на ул. Железнодорожная в спешном порядке завершались работы по установке подпорных стенок и укладке фундамента, а на ул. Гагарина уже был уложен фундамент и частично смонтирован каркас здания."По требованию надзорного органа все работы были незамедлительно приостановлены, застройщику внесено представление, материалы проверки направлены в Инспекцию государственного строительного надзора для решения вопроса о привлечении к административной ответственности", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Кроме того, прокурором внесено представление главе администрации района, так как располагая информацией о незаконном строительстве, сотрудники органа местного самоуправления самостоятельно меры по пресечению нарушений не приняли.Кроме того на стройке выявлены факты незаконного привлечения застройщиком иностранной рабочей силы. В настоящее время проводится работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности.Необходимо отметить, что это не первый факт самовольного строительства, выявлявшийся надзорным органом. Весной текущего года по представлению, внесенному межрайонной прокуратурой, приостановлено строительство торгового центра возле д. Литвиново без разрешения, а также в отсутствие согласования с электросетевой организацией. В настоящий момент застройщик принимает меры по оформлению разрешительной документации.Фото: пресс-служба областной прокуратуры