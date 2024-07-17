В Кольчугино приостановлено незаконное строительство двух торговых центров
В Кольчугино...
В Кольчугино приостановлено незаконное строительство двух торговых центров
В Кольчугино прокуратурой выявлены факты незаконного возведения объектов капитального строительства.
Установлено, что одним из застройщиков на территории города Кольчугино по ул. Железнодрожная и ул. Гагарина начато возведение двух торговых объектов. При этом разрешение на строительство в органе местного самоуправления оформлено не было.
Активная фаза возведения зданий осуществлялась в выходные дни.
Выехавший на место заместитель межрайонного прокурора Евгений Пушкин зафиксировал, что на ул. Железнодорожная в спешном порядке завершались работы по установке подпорных стенок и укладке фундамента, а на ул. Гагарина уже был уложен фундамент и частично смонтирован каркас здания.
"По требованию надзорного органа все работы были незамедлительно приостановлены, застройщику внесено представление, материалы проверки направлены в Инспекцию государственного строительного надзора для решения вопроса о привлечении к административной ответственности", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, прокурором внесено представление главе администрации района, так как располагая информацией о незаконном строительстве, сотрудники органа местного самоуправления самостоятельно меры по пресечению нарушений не приняли.
Кроме того на стройке выявлены факты незаконного привлечения застройщиком иностранной рабочей силы. В настоящее время проводится работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
Необходимо отметить, что это не первый факт самовольного строительства, выявлявшийся надзорным органом. Весной текущего года по представлению, внесенному межрайонной прокуратурой, приостановлено строительство торгового центра возле д. Литвиново без разрешения, а также в отсутствие согласования с электросетевой организацией. В настоящий момент застройщик принимает меры по оформлению разрешительной документации.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры