В Коврове в озере Старка утонул мужчина Как сообщают в Министерстве региональной безопасности...

В Коврове в озере Старка утонул мужчинаКак сообщают в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, вечером 16 июля 2024 года в Коврове в озере Старка (Заречная слобода) утонул молодой мужчина 2005 года рождения.Спасатели ковровской спасательной станции АСС Юрий Чигрин, Сергей Морозов, Антон Балакин и Андрей Филатов проводили поисковые работы.Тело найдено, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.Несчастные случаи на водоёмах области в последнее время происходят ежедневно.Сотрудники МЧС по Владимирской области напоминают: будьте осторожнее, не употребляйте алкоголь перед купанием и берегите детей!Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области