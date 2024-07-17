В Коврове в озере Старка утонул мужчина
Как сообщают в Министерстве региональной безопасности...
В Коврове в озере Старка утонул мужчина
Как сообщают в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, вечером 16 июля 2024 года в Коврове в озере Старка (Заречная слобода) утонул молодой мужчина 2005 года рождения.
Спасатели ковровской спасательной станции АСС Юрий Чигрин, Сергей Морозов, Антон Балакин и Андрей Филатов проводили поисковые работы.
Тело найдено, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.
Несчастные случаи на водоёмах области в последнее время происходят ежедневно.
Сотрудники МЧС по Владимирской области напоминают: будьте осторожнее, не употребляйте алкоголь перед купанием и берегите детей!
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области