В Курлово будут судить верную подругу и нарушительницу закона, которая пыталась дать взятку сотрудникам полиции. Как рассказали в Следкоме, в апреле правоохранители провели проверку в

В Курлово будут судить верную подругу и нарушительницу закона, которая пыталась дать взятку сотрудникам полиции. Как рассказали в Следкоме, в апреле правоохранители провели проверку в магазине знакомой обвиняемой. В торговле обнаружили нарушения, связанные с незаконной продажей алкоголя, а также немаркированной продукцией. Из пресс-релиза Следкома области Обвиняемая, желая помочь подруге избежать привлечения к административной ответственности, находясь