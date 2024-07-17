В Областной детской клинической больнице во Владимире новый главный врач Главным врачом ОДКБ стала...

В Областной детской клинической больнице во Владимире новый главный врачГлавным врачом ОДКБ стала Бархатова Татьяна Валерьевна. Приказ о ее назначении на должность с 16 июля подписал региональный министр Валерий Янин. Об этом рассказали в Минздраве Владимирской области.Татьяна Валерьевна закончила Ярославскую медицинскую академию в 1997 году по специальности «Педиатрия». С 1998 года начала работать в ОДКБ врачом-педиатром приемного отделения, с 2003 года - заведующей детским инфекционным отделением. В 2022 году переведена на должность заместителя главного врача по медицинской части.С 2007 года является главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Владимирской области по инфекционным болезням у детей. В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Оптимизация диагностики, лечения и профилактики герпесвирусных инфекций у детей с острым пиелонефритом». В 2015 году закончила магистратуру по направлению «Юриспруденция».Минздрав также отметил заслуги Натальи Вадимовны Малинкиной, занимавшей должность главного врача ОДКБ с 03 октября 2022 (с 11 февраля она исполняла обязанности руководителя этого лечебного учреждения). Планируется, что она продолжит работу в должности главного детского гематолога регионального Минздрава и останется в ОДКБ в качестве заместителя главного врача.Фото: Минздрав Владимирской области