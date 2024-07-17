За первые шесть месяцев текущего года специалисты испытательных лабораторий АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнили 116 797 анализов углеводородного сырья и топлива, в том числе 24 228 исследований нефти и 92 569 – нефтепродуктов.

За первые шесть месяцев текущего года специалисты испытательных лабораторий АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнили 116 797 анализов углеводородного сырья и топлива, в том числе 24 228 исследований нефти и 92 569 – нефтепродуктов.Мероприятия осуществлялись с целью контроля качества нефти и нефтепродуктов на всех этапах транспортировки. К примеру, лабораторный анализ позволяет получить сведения о параметрах нефти, которая поступает потребителям, узнать её плотность, содержание хлористых солей, воды и серы. Полученные результаты подтвердили соответствие поставляемого углеводородного сырья и его производных стандартам.Испытания проб ведутся круглосуточно. Во всех девяти лабораториях контроля качества нефти и нефтепродуктов существует Единая лабораторная информационная система, которая обеспечивает обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе компании методикам измерений, а также фиксацию результатов.В лабораториях установлено современное оборудование, в том числе хроматографические комплексы, атомно-адсорбционные спектрометры, плотномеры и титраторы. К примеру, в 2024 году в испытательные лаборатории линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» и нефтеперекачивающей станции «Рязань» поступили два автоматических плотномера. Всё это позволяет специалистам компании проводить испытания оперативно и в необходимом объёме.