16 июля пополнило список утонувших во Владимирской области. По трагичной статистике, вот уже который день вода уносит жизни нескольких человек. Так, вчера поступило сообщение об утонувшем

16 июля пополнило список утонувших во Владимирской области. По трагичной статистике, вот уже который день вода уносит жизни нескольких человек. Так, вчера поступило сообщение об утонувшем мужчине в Суздале. Тело 64-летнего погибшего из Каменки доставали сотрудники аварийно-спасательной службы области. Вчера, 16 июля, еще один печальный случай произошел в Коврове. В озере Старка утонул 19-летний парень.