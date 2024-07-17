Заходит в бар мужик с ручным осьминогом в банке и заявляет:
- Мой осьминог умеет играть на всех инструментах! Если вы дадите ему
инструмент, на котором он не сможет сыграть - я плачу 50 баксов, если сможет -
вы мне полтинник.
Один посетитель принёс гитару. Осьминог взял её, настроил и как дал Джимми
Хендрикса, все аж рты пооткрывали! Есть полтинник! Другой посетитель принёс
трубу. Осьминог схватил её и довольно сносно сыграл а-ля Луи Армстронг. Ещё
полтишок. Тут бармен достал из чулана старую волынку. Осьминог вертел, её
вертел, разглядывал, разглядывал... Не выдержал хозяин:
- Ну, че уставился?! Играй давай!
Осьминог:
- Играть?! Хрен тебе! Щас я её трахать буду!
еще анекдот!