Пациентов с болезнью Помпе в России всего 42 человека. Один из них – малыш, которого лечат в Областной детской клинической больнице г. Владимира. Первый раз ребенок попал в больницу в

Пациентов с болезнью Помпе в России всего 42 человека. Один из них – малыш, которого лечат в Областной детской клинической больнице г. Владимира. Первый раз ребенок попал в больницу в возрасте двух месяцев, по поводу врожденного порока сердца и внутриутробной инфекции, сообщили в ОДКБ. У маленького пациента обнаружили редкую наследственную патологию – болезнь Помпе. Из