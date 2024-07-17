В салонах есть камеры наблюдения, информационное табло, кондиционеры.

Во Владимире на маршрут №16С, который следует от остановки «3-я Кольцевая» до поселка Бухолово, вышли четыре новых автобуса.В салонах транспорта есть камеры наблюдения, информационное табло, кондиционеры и система навигации. У дверей установлены валидаторы для оплаты проезда. Данные с них передаются в онлайн-режиме. Пассажирам не выдают билеты. Для подтверждения оплаты достаточно приложить карту к специальному устройству контролера.Все автобусы из новой партии во Владимире выйдут в рейсы на следующей неделе.