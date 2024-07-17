Во Владимирской области состоится традиционный Праздник ухи на Клязьме 3 августа близ деревни...

Во Владимирской области состоится традиционный Праздник ухи на Клязьме3 августа близ деревни Суслово Камешковского района состоится уже традиционный Праздник ухи на Клязьме. Его центральным событием станет состязание команд в приготовлении этого старинного русского блюда по индивидуальной рецептуре. Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.Все желающие могут принять участие в готовке своей ухи — вне конкурса или в рамках гастрономического состязания: заявки на участие в нём принимаются до 22 июля. Подробности — в Положении о конкурсе.Также гостей праздника ждёт ярмарка-продажа рыбных изделий и продукции, концертные программы творческих коллективов, спортивные состязания, развлечения для детей, мастер-классы.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области