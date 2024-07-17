Во Владимирской области состоится традиционный Праздник ухи на Клязьме
3 августа близ деревни...
Во Владимирской области состоится традиционный Праздник ухи на Клязьме
3 августа близ деревни Суслово Камешковского района состоится уже традиционный Праздник ухи на Клязьме. Его центральным событием станет состязание команд в приготовлении этого старинного русского блюда по индивидуальной рецептуре. Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.
Все желающие могут принять участие в готовке своей ухи — вне конкурса или в рамках гастрономического состязания: заявки на участие в нём принимаются до 22 июля. Подробности — в Положении о конкурсе.
Также гостей праздника ждёт ярмарка-продажа рыбных изделий и продукции, концертные программы творческих коллективов, спортивные состязания, развлечения для детей, мастер-классы.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области