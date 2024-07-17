Отныне отличившимся учащимся Владимирской области станут выплачивать крупные денежные премии.

Отныне отличившимся учащимся Владимирской области станут выплачивать крупные денежные премии. Об этом 17 июля рассказал губернатор 33-го региона .Так, победителей всероссийских школьных олимпиад по общеобразовательным предметам будут поощрять суммой в 50 тыс. рублей. Призёрам дадут 30 тыс. рублей. Кроме того, 50 тыс. рублей получат и школьники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по одному из общеобразовательных предметов.Отмечается, что все выплаты должны перечисляться до 31 августа.«В этом году 6 учащихся Владимирской области отличились на всероссийской олимпиаде, у нас 47 стобалльников и в их числе 2 двухсотбалльника по результатам ЕГЭ. Молодцы! Мы рассчитываем, что новая мера поддержки будет побуждать ещё больше пытливых, целеустремлённых и трудолюбивых ребят из нашего региона добиваться самых выдающихся результатов в учёбе», - написал Александр Авдеев.