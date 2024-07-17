На 28 неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы региона обратилось 3 745 человек,
<a href="https://33live.ru/novosti/17-07-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-zabolevaemost-orvi-vyrosla-na-12.html" target="_blank">Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 1,2%</a> - На 28 неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы региона обратилось 3 745 человек,
[url=https://33live.ru/novosti/17-07-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-zabolevaemost-orvi-vyrosla-na-12.html]Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 1,2%[/url] - На 28 неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы региона обратилось 3 745 человек,