На 28 неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы региона обратилось 3 745 человек,

На 28 неделе 2024 года во Владимирской области больных ОРВИ стало на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы региона обратилось 3 745 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Большинство заболевших во Владимире – 1 290. Заболеваемость выросла во всех возрастных группах по сравнению с предыдущей неделей. Жители региона