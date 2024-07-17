Теперь пациентам с инсультом начали проводить тромбоэкстракцию. Это высокотехнологичная операция по извлечению тромбов из сосудов мозга. Ее успешно освоили медики Владимирской областной

Теперь пациентам с инсультом начали проводить тромбоэкстракцию. Это высокотехнологичная операция по извлечению тромбов из сосудов мозга. Ее успешно освоили медики Владимирской областной клинической больнице, рассказали в пресс-службе Минздрава. Операция выполняется в специализированной рентгенхирургической операционной, оснащенной аппаратом для рентгеновского просвечивания сосудов – ангиографом. Такой же не так давно привезли в Муромскую ЦРБ. Никита Шаров, рач по