Волонтеры из киржачского центра реабилитации птиц «Воронье Гнездо» выходили за лето 8 совят, которых привозили неравнодушные жители Владимирской области. Об одном таком совенке по имени

Волонтеры из киржачского центра реабилитации птиц «Воронье Гнездо» выходили за лето 8 совят, которых привозили неравнодушные жители Владимирской области. Об одном таком совенке по имени Младшенький рассказали в соцсетях птичьего приюта. Этот харизматичный малыш покорил не только волонтеров, но и интернет-пользователей. По словам работников центра, совят они принимают редко, поскольку в Москве есть профильные волонтеры