Врио начальника владимирского линейного отдела МВД на транспорте Александр Игнатьев рассказал, как...

Врио начальника владимирского линейного отдела МВД на транспорте Александр Игнатьев рассказал, как украинские спецслужбы вербуют диверсантовПо России прокатилась волна диверсий на железнодорожных путях. Украинские спецслужбы вербуют людей для поджога релейных шкафов. Что им за это обещают кураторы, какие тюремные сроки ждут злоумышленников? И с какими еще преступлениями сталкиваются сотрудники транспортной полиции? В интервью Вестям рассказал врио начальника владимирского линейного отдела МВД на транспорте Александр Игнатьев.