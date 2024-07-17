Вязниковская районная больница задолжала поставщикам 10 миллионов рублей Медучреждение заключило...

Вязниковская районная больница задолжала поставщикам 10 миллионов рублейМедучреждение заключило контракты на поставку продуктов, оказание коммунальных и транспортных услуг. Все условия по договору были выполнены. Несмотря на исполнение договорных условий, предпринимателями оплата в установленный срок не получена.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка. На момент проверки задолженность превышала 10 млн рублей.Прокуратурой района руководителю медицинского учреждения внесено представление, в рамках рассмотрения которого поставщикам выплачено более 3 млн рублей.Полное погашение задолженности находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky