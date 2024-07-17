Певица Слава вспомнила недавний инцидент на концерте Ларисы Долиной.

Певица Слава вспомнила недавний инцидент на концерте Ларисы Долиной.Не так давно народная артистка России Лариса Долина удивила зрителей, пришедших на ее концерт. После выступления 68-летняя певица отказалась брать преподнесенный поклонницей букет лилий, объяснив это аллергией. Интернет-пользователи раскритиковали исполнительницу хита "Погода в доме". Мол, она могла бы проявить вежливость, взяв цветы и отложив их в сторону."Человек ей от души дает. Больше стояла над лилией объясняя", "Можно было без лишних комментариев взять и сразу же убрать в сторону", "Долина могла бы ничего не говорить, в следующий раз к ней все придут без цветов, ведь у нее аллергия", "В зале в миллион раз больше аллергенов, чем в этом букете, но ведь деньги не пахнут", – сокрушаются пользователи Сети.Певица Слава хорошо запомнила поступок Долиной. Уже на своем концерте она высмеяла Ларису Александровну, отказавшуюся принимать цветы от поклонницы. 44-летняя певица, увидев фанатов с букетами, заявила, что у нее нет аллергии, после чего громко посмеялась.Ранее Лариса Долина поделилась, как она справляется с травлей без помощи психолога. Слова народной артистки России "Дни.ру".