За первое полугодие общий объём налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, достиг 9,6 млрд рублей.

За первое полугодие общий объём налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, достиг 9,6 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба компании.Самые крупные налоговые выплаты (включая страховые взносы) оказались в Нижегородской области и составили 7 млрд рублей. Во Владимирской области железнодорожники перечислили 436 млн рублей.«Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах ГЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и социальный фонд в полном объёме», - подчёркивается в сообщении пресс-службы компании.