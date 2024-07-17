Жители деревни Вольная Артёмовка Судогодского района оказались в заложниках у владельца местной...

Жители деревни Вольная Артёмовка Судогодского района оказались в "заложниках" у владельца местной скважиныВ любой момент могут остаться без воды. Жители деревни Вольная Артёмовка Судогодского района оказались в "заложниках" у владельца местной скважины. Недавно деревня сидела без воды три дня. И ситуация может повториться в любой момент. Как скважина попала в частные руки? Кристина Иванова продолжит.- Мы на всякий случай, да, собираем...Наученная горьким опытом Анастасия Захожая наполняет водой всю свободную тару во дворе. На прошлой неделе в тридцатиградусную жару жители деревни Вольная Артёмовка неожиданно обнаружили, что в кранах нет воды...- Цветы сохнут...в этом году ничего не растет. Сколько было колокольчиков - всё высохло, убрали уже...Для иного эта вода и не годится. Техническая. Но для огородников все равно - на вес золота. Особенно после недавного отключения - аж на три дня.Анастасия Захожая - жительница деревни Вольная Артёмовка:- Целый день не было. На второй день не было воды. И только после скандала, после всего привезли машину воды - бочку воды, имею в виду.И объяснили: на местной скважине поломка. Собственник занимается ее устранением - старая скважина, оказывается, давным давно находится в частных руках. Так уж сложилось исторически. Раньше она обеспечивала водой деревню и местный совхоз. Потом хозяйство приватизировали, а вместе с ним и воду. Сейчас скважина - собственность СПК "Пионер".Александр Попков - председатель СПК "Пионер":- Обслуживание нам в месяц обходится где-то электроэнергии 22 тысячи рублей. Умножаем на год - это 250 тысяч в год. Они говорят "ну, хоть немножко подайте, чуть-чуть бы". Я говорю: да мы не имеем права вам даже подавать. На протяжении десяти лет там коммунизм. Бесплатная вода.Жители, вроде, и готовы платить. Но кому? Собственник брать на себя ответственность не хочет. Деревне очень нужен новый источник. Будет, - обещают в местной администрации. И даже с питьевой водой. Но очень нескоро.В прошлом году в поле при деревне началась водная "разведка". Со стороны это пока выглядит вот так. В ста метрах от будущей скважины символично задрал "голову" колодец-журавль. Последняя надежда местных.Валерий Сафонов - глава администрации Судогодского района:- Мы уже договорились, что эту скважину запускаем в работу хотя бы в качестве технической. Заявку в адрес энергетиков также направили для получения технических условий на присоединение, устанавливаем на эту разведывательную скважину насос и присоединяем ее к сетям водоснабжения.Получается, жители Вольной Артёмовки поневоле стали заложниками - то ли ситуации, то ли одного человека. После отъезда нашей съемочной группы воду в деревне опять отключили.Кристина Иванова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".