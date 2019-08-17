Телеведущая
отправилась на Мальдивы. Там Елена Летучая отметила годовщину свадьбы.
Телеведущая
отправилась на Мальдивы. Там Елена Летучая отметила годовщину свадьбы.
16 августа
знаменитость и ее супруг Юрий Анашенков отпраздновали важную дату – три года со
дня бракосочетания. Как правило, Елена Летучая с мужем на свои годовщины
предпочитают уезжать в отпуск в жаркие страны.
Поддержала пара
традицию и в этом году. Влюбленные отправились в роскошный отель на Мальдивах.
Ведущая с избранником отдыхают наедине друг с другом.
Елена Летучая выложила
в Instagram фотографию со свадьбы, которая прошла на
греческом острове. "З года. Будто вчера", – написала звезда под романтичным
фото. За эти годы Елена и Юрий сохранили тепло в отношениях.
Поклонники поздравили пару с
годовщиной и пожелали с мужем всего самого наилучшего. Больше всего подписчики ждут, когда же у
супругов появятся дети. "А детей
когда уже заведете? Не молодые уже", "Детишек вам не хватает", "А
детишки когда?", "Любви, уважения, тепла и маленьких красивых, как и вы,
птенчиков", – требуют пополнения в семействе фолловеры.
Отметим, что
у Юрия Анашенкова есть наследники от предыдущего брака, а вот еще
не успела обзавестись детьми. Телеведущую регулярно подозревают в беременности,
но каждый раз она разочаровывает фанатов.