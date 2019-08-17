Телеведущая отправилась на Мальдивы. Там Елена Летучая отметила годовщину свадьбы.

Телеведущаяотправилась на Мальдивы. Там Елена Летучая отметила годовщину свадьбы.16 августазнаменитость и ее супруг Юрий Анашенков отпраздновали важную дату – три года содня бракосочетания. Как правило, Елена Летучая с мужем на свои годовщиныпредпочитают уезжать в отпуск в жаркие страны.Поддержала паратрадицию и в этом году. Влюбленные отправились в роскошный отель на Мальдивах.Ведущая с избранником отдыхают наедине друг с другом.Елена Летучая выложилав Instagram фотографию со свадьбы, которая прошла нагреческом острове. "З года. Будто вчера", – написала звезда под романтичнымфото. За эти годы Елена и Юрий сохранили тепло в отношениях.Поклонники поздравили пару сгодовщиной и пожелали с мужем всего самого наилучшего. Больше всего подписчики ждут, когда же усупругов появятся дети. "А детейкогда уже заведете? Не молодые уже", "Детишек вам не хватает", "Адетишки когда?", "Любви, уважения, тепла и маленьких красивых, как и вы,птенчиков", – требуют пополнения в семействе фолловеры.Отметим, чтоу Юрия Анашенкова есть наследники от предыдущего брака, а вот ещене успела обзавестись детьми. Телеведущую регулярно подозревают в беременности,но каждый раз она разочаровывает фанатов.