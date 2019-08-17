В матче второго тура французской лиги 1 Монако на выезде сыграет с Мецем. Тренерский штаб монегасков во главе с Леонарду Жардимом включил в заявку на игру российского полузащитника Александра Головина.

В матче второго тура французской лиги 1 "Монако" на выезде сыграет с "Мецем". Тренерский штаб монегасков во главе с Леонарду Жардимом включил в заявку на игру российского полузащитника Александра Головина.Встреча состоится в субботу, 17 августа и пройдет на поле стадиона "Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен" в Меце. Начало – в 21:00 по московскому времени.