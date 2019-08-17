Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минюста США. Согласно постановлению суда, нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов США подлежат конфискации.

Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минюста США. Согласно постановлению суда, нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов США подлежат конфискации.Его обвиняют в нарушении закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, напоминает телеканал "Россия 24".Ранее танкер был освобожден властями Гибралтара после того, как правительство британской территории получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет производить разгрузку в Сирии.