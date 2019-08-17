Железнодорожную перевозку зерна из отдаленных регионов - продолжат субсидировать. Программа господдержки в этой сфере заканчивается 31 августа, однако ее планируется продлить, как минимум, до конца года.

Железнодорожную перевозку зерна из отдаленных регионов — продолжат субсидировать. Программа господдержки в этой сфере заканчивается 31 августа, однако ее планируется продлить, как минимум, до конца года.Об этом заявил первый зампред правительства Антон Силуанов на совещании по нацпроектам в Кургане. Кроме того, он рассказал, как планируется стимулировать экономику отдельных регионов, в том числе — Курганской области.