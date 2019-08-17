Популярная телеведущая Ксения Собчак бросила вызов балерине Анастасии Волочковой. Пост появился в личном микроблоге журналистки.

Популярная телеведущая Ксения Собчак бросила вызов балерине Анастасии Волочковой. Пост появился в личном микроблоге журналистки.На фотографии, опубликованной в Instagram, Ксения Собчак стоит босиком на возвышении, вытянув правую ногу в сторону. Телеведущая запечатлена в длинном платье свободного покроя. "Балерина из шкатулки", – коротко озаглавила снимок журналистка.В комментариях к кадру пользователи сравнили телеведущую с балериной Анастасией Волочковой. "Волочкова нервно курит в сторонке", "Общение с Волочковой бесследно не проходит", "Не надо нас обманывать, верхняя нога на ваша, а Волочковой", – принялись соревноваться в остроумии пользователи.Другие подписчики назвали образ Ксении Собчак хрупким и элегантным. "Очень красивая фотография. Фарфоровая куколка", "Шея, поворот головы, все красиво, молодец!", "Красивое платье, красивая поза, красивый вид", – делились мыслями пользователи.Материал дополняется.