Барселона в первом туре чемпионата Испании потерпела поражение в Бильбао от местного Атлетика. Кроме того, сине-гранатовые лишились одного из лидеров – Луиса Суареса.

"Барселона" в первом туре чемпионата Испании потерпела поражение в Бильбао от местного "Атлетика" со счетом 0:1. Кроме того, "сине-гранатовые" лишились одного из лидеров – Луиса Суареса.Уругвайский нападающий вышел в стартовом составе, но еще до перерыва получил травму и был заменен. У Суареса был выявлено повреждение мышцы правой голени. Точные сроки выздоровления футболиста пока не известны.Суарес – не единственная потеря чемпионов Испании. Из-за травмы вынужден пропустить старт сезона капитан "Барселоны" Лионель Месси.