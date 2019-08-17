В матче первого тура немецкой бундеслиги мюнхенская Бавария на поле домашней Альянц Арены сыграла вничью берлинской Гертой – 2:2.

В матче первого тура немецкой бундеслиги мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" сыграла вничью берлинской "Гертой" – 2:2.У хозяев поля дубль оформил Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты), а у гостей мячи забили Доди Лукебакио (36) и Марко Груич (38).Левандовски стал автором первого гола в новом сезоне бундеслиги. Примечательно, что Роберт на протяжении пяти сезонов подряд забивает в матче открытия.В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" 24 августа на выезде сыграет с "Шальке", а "Герта" на следующий день примет "Вольфсбург".