Бурятию включили в новый туристический маршрут Золотое кольцо Сибири. Республика одним из пунктов пилотного проекта Русского географического общества, сообщает ГТРК Бурятия.

Бурятию включили в новый туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири". Республика одним из пунктов пилотного проекта Русского географического общества, сообщает ГТРК "Бурятия".Экспедиция с участием экспертов и журналистов отправится сегодня из Томска. Путешественники посетят десять сибирских регионов, в том числе Бурятию. В рамках поездки они познакомятся с уникальными культурно-историческими объектами, а также самобытным укладом жизни коренных народов Сибири.Весь путь "первопроходцы" планируют преодолеть за 16 дней. Он пройдет через 20 городов и завершится в Улан-Удэ. По результатам экспедиции команда Русского географического общества утвердит новый маршрут, который впоследствии предложат туристам.