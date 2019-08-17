Популярная телеведущая ограничила доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram. Пользователи уверены, что на такой поступок она решилась после разгоревшегося скандала с роликом о блокаде Ленинграда.

Популярная телеведущая ограничила доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram. Пользователи уверены, что на такой поступок она решилась после разгоревшегося скандала с роликом о блокаде Ленинграда.Чтобы получить доступ к постам певицы, теперь пользователям необходимо подписаться на ее аккаунт. Сама артистка пока никак не прокомментировала введенное ограничение.Одной из наиболее вероятных причин блокировки стал скандал, разгоревшийся после публикации видеозаписи, где упоминается блокада Ленинграда. В кадре Ольга Бузова облизывает тарелку и называет себя в шутку "блокадницей".Высказывание артистки вызвало шквал критики. Большинство пользователей назвали ее поведение неприемлемым. Ролик прокомментировали актер Михаил Боярский, поэт Илья Резник, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие деятели.Материал дополняется.