Накануне СМИ сообщили о том, что Наташа Королева готовится к пополнению в семье. Известие прокомментировала сама певица.

Накануне СМИ сообщили о том, что Наташа Королева готовится к пополнению в семье. Известие прокомментировала сама певица.Несколько часов назад знаменитость разместила в Stories скриншот статьи под названием "Наташа Королева готовится стать бабушкой". По словам певицы, заголовок материала не соответствует действительности."У вас там, что, писать больше не о чем? Что эта за ложная информация, которую ваш журнал распространяет в Сети? Какие бабушка с дедушкой? И не врите читателям о том, чего нет!", – обратилась артистка к журналистам.Напомним, в Сети уже не первый день муссируются слухи о беременности возлюбленной 17-летнего наследника Наташи Королевой и Сергея Глушко. Известно, что Архип сейчас состоит в отношениях с бывшей участницей "Дома-2" Марией Слугиной. Молодой человек относится серьезно к своей избраннице и даже познакомил девушку с родителями.В недавнем интервью рассказала, что одобряет выбор Архипа, но пока не готова отпустить сына во взрослую жизнь. "В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит", – передает ее слова .