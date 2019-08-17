Администрация США неофициально одобрила поставки Тайваню десятков американских истребителей F-16, несмотря на возражения властей Китая.

Администрация США неофициально одобрила поставки Тайваню десятков американских истребителей F-16, несмотря на возражения властей Китая.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала телекомпания CNN, ссылаясь на источники в администрации президента Дональда Трампа.Отмечается, что 15 августа Белый дом неофициально сообщил Конгрессу США о своем решении. Но для того, чтобы сделка состоялось, нужно официальное обращение Трампа в парламент, пока этого не произошло, сообщили в Государственном департаменте.По информации гонкогской газеты South China Morning Post, в июне 2019 года власти Тайваня попросили США продать им 108 танков M1A2 Abrams, 250 переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92 Stinger, 1240 противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW и 409 FGM-148 Javelin.По данным издания, еще раньше Тайбэй направил Пентагону заявку на покупку 66 истребителей F-16 в новой современной версии V – для модернизации своей военной авиации.5 августа профильное правительственное ведомство, входящее в структуру министерства обороны, рассказало о решении США продать Тайваню танки и зенитные комплексы.