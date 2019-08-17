Анджелина Джоли кормит детей продуктами быстрого приготовления и покупает дешевую одежду. Приятельница звездной мамы поведала западному изданию всю правду о методах ее воспитания.

Анджелина Джоли кормит детей продуктами быстрого приготовления и покупает дешевую одежду. Приятельница звездной мамы поведала западному изданию всю правду о методах ее воспитания.Звезда Голливуда не раз признавалась, что не считает себя идеальной матерью. Стали известны новые подробности ее взаимоотношений с детьми. Репортер западного издания The Globe выяснил, что актриса лишает детей "красивой жизни". По словам знакомой, которая поведала журналу о семейной жизни звезды, Джоли покупает детям одежду из секонд-хенда и гуманитарных магазинов.Более того, актриса не следит за их питанием. Сообщается, что дети актрисы едят фастуд или перекусывают консервированным супом и замороженными хот-догами. Информация тут же просочилась на страницы The Globe. Поклонники пришли в ужас от того, как их любимица растит детей, передает .Звезда призналась, что такие методы использует только из благих побуждений. Анджелина Джоли хочет, чтобы ее дети понимали, что не все в этом мире дается просто. Все нужно заслужить и заработать своим трудом. Сложившая ситуация отрицательно сказывается на отношениях между детьми и матерью. Особенно обижаются на звезду ее дочери, которые общаются с другим ребенком популярных родителей Милли Бобби Браун. Начинающая актриса предпочитает дорогие бренды, из-за чего Шайло и Захара смущаются, находясь рядом с ней.Недавно стало известно, что ее дочь хочет сменить место жительства и перебраться в дом отца, а старший сын Мэддокс уезжает учиться в Южную Корею.