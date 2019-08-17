В Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что в течение суток украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.

В Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что в течение суток украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 14 раз.Наибольшее число обстрелов – 10 – зафиксировано на юге ДНР, по территории республики украинскими военными было выпущено 24 мины разных калибров. Кроме того, велся огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, передает РИА Новости.Как сообщалось, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали 13 тысяч человек.С сентября 2014 года вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на заключенные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами конфликта не прекращаются.