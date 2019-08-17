На заводе Пикалёвский цемент во время демонтажа здания рухнула стена: два человека погибли. Трагедия случилась в полдень. Погибшие под завалами являлись сотрудниками подрядной организации.

На заводе "Пикалёвский цемент" во время демонтажа здания рухнула стена: два человека погибли. Трагедия случилась в полдень. Погибшие под завалами являлись сотрудниками подрядной организации.Весь день на месте ЧП работают экстренные службы, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Также прибыл исполняющий обязанности главы района Алексей Брицун.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", сейчас разбор завалов завершен. Предварительная причина трагедии — технологическая ошибка, допущенная во время работ.