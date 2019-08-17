Двое обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года могут выйти на свободу. Сегодня суд назначил им залог в размере более 153 тысяч гривен, в случае внесения которого их выпустят из СИЗО. Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова обвиняют в сепаратизме.

Двое обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года могут выйти на свободу. Сегодня суд назначил им залог в размере более 153 тысяч гривен, в случае внесения которого их выпустят из СИЗО. Сергея Долженкова и Евгения Мефёдова обвиняют в сепаратизме. В числе 19 человек они были задержаны по так называемому "делу 2-го мая". Всех фигурантов отпустили из-за отсутствия доказательств их вины, но Долженкова и Мефёдова арестовали вновь, уже по другому обвинению."Антимайдановцы", "куликовцы", "любители России" — украинская пресса снова пишет про Евгения Мефёдова и Сергея Долженкова, которые провели за решёткой уже почти пять лет за "сепаратизм". И нынешнее решение суда Николаева освободить россиянина и украинца из СИЗО, если за них внесут залог в 135 тысяч гривен за каждого, этим вот столпившимся в зале заседаний молодчикам в футболках с украинским трезубцем — явно не нравится."Их насильно удерживали насильно, продлевая без должных на то оснований задержание, под давлением боевиков, активистов, которые постоянно приходили в суд. Но нужно понимать, что они приходили в суд не сами по себе, а под прикрытием спецслужб. Теперь руководство спецслужбами изменилось – политика в целом изменится вряд ли глобально, но в какой-то момент происходит послабление. И они такие резонансные, сложные дела постараются сбросить", — говорит Игорь Димитриев, политолог.Сначала Мефёдова и Долженкова обвиняли в организации массовых беспорядков в мае 2014 года в Одессе — когда активисты "антимайдана" разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. И уличные бои с футбольными "ультрас" из Харькова, радикалами "ЕВРО-майдана" закончились поджогом Дома профсоюзов, где антимайдановцы пытались укрыться и многие сгорели заживо.Виновных украинское правосудие так и не нашло, и Долженкову с Мефёдовым приписать ничего не удалось — два года назад Ильичевский городской суд оправдал их по одесскому делу.Но СБУ тут же сделало украинца и россиянина фигурантами другого уголовного производства — по акции с георгиевскими лентами и триколорами, которую весной 2014-го устроила так называемая "Одесская дружина", в ней состоят оба обвиняемых. Якобы, создавали угрозу целостности Украины.Их арестовали прямо в зале суда. Но вот появился шанс выйти на свободу под залог."В последнее время таких решений было немало, в частности. Суд, например, в Киеве освободил Олега Сагана – режиссера, который был арестован тоже по подозрению в сепаратизме. Ряд других политических заключенных вышли на свободу по решению Конституционного суда — что содержание под стражей не является обязательной мерой пресечения по подобного рода уголовным делам. Я очень рад за Долженкова и за Мефёдова, потому что уже пять лет эти люди находятся в застенках СБУ и никакого просвета в их уголовном производстве не происходило", — сообщил Артём Бузила, журналист.Раз можно отпустить под залог, может, и на поруки взять получится? — предложил народный депутат Николай Скорик. Но судья инициативу отклонила."Здесь вопрос – найдутся ли у кого-то деньги выплатить по пять тысяч долларов за человека? Эта та сумма, за которую они могут выйти и дышать кислородом, а не находиться в тюрьме дальше. В отношении Мефёдова. Если нарвется на нацистов – его могут побить, покалечить. На Украине фашизм не закончился с приходом Зеленского", — рассказал Егор Кваснюк, политолог, координатор движения "Куликово поле".Ни за Евгения Мефёдова, ни за Сергея Долженкова залог пока не внесён. И в целом, говорят политологи, нынешнее решение суда Николаева — это, конечно, не торжество правосудия, а скорее, кивок в его сторону.