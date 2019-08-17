Члены экипажа А321, аварийно севшего в Подмосковье, не отказались от дальнейших полетов. Об этом рассказал коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов. По его словам, все находятся в строю.

Члены экипажа А321, аварийно севшего в Подмосковье, не отказались от дальнейших полетов. Об этом рассказал коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов. По его словам, все находятся в строю.Также Скуратов рассказал, что экипаж самолета сможет пройти реабилитацию, сообщает РИА Новости. "Такая функция есть, если она им нужна", — отметил директор авиаперевозчика.Кирилл Скуратов пояснил, в течение которого времени пилоты вернутся на работу. Директор авиаперевозчика отметил, что бортпроводники смогут сделать это чуть раньше, а второй пилот с командиром — позже. По его словам, это зависит от Росавиации, поскольку там есть определенная технология. Скуратов полагает, что это произойдет в течение двух-трех недель.Ранее сообщалось, что члены экипажа отстранены от полетов до окончания проверки.