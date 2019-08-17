Дмитрий Тарасов, у которого нынешним летом закончился контракт с московским Локомотивом, оказался весьма востребован журналистами. С изданиями разного толка экс-игрок сборной России делится взглядами на окружающий мир, планами на будущее и своими пристрастиями в личной жизни.

Дмитрий Тарасов, у которого нынешним летом закончился контракт с московским "Локомотивом", оказался весьма востребован журналистами. С изданиями разного толка экс-игрок сборной России делится взглядами на окружающий мир, планами на будущее и своими пристрастиями в личной жизни.Получивший известность не только вследствие своего спортивного таланта, но и в качестве бывшего мужа Ольги Бузовой, Тарасов после развода с известной шоу-вумен живет с Анастасией Костенко. "Спорт-экспресс" рассказал про различные эксперименты пары в сексуальной жизни, о которых рассказал футболист.По словам Дмитрия, для него эротические пристрастия и фетиши представляют настоящий кайф и вызывают постоянный интерес. "Но не все. Есть и больные люди. Собаки, кошки [применительно к сексу], думаю, это уже заболевание", — говорит Тарасов."У нас в доме есть красная комната. Меня Настя просто убьет за то, что я рассказываю. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно", — отметил футболист.По словам Тарасова, он сам покупает подобные вещи не стесняюсь: "А что такого? Я постарше и придумываю все фишки. Главное, что нам обоим это нравится". При этом игрок признался, что однажды в его жизни была история, когда девушка предложила поехать в отель, который предоставляет все БДСМ-вещи: "На тот момент я испугался. Вдруг она меня свяжет, и еще пять человек зайдет непонятного пола".