Клуб Енисей из Красноярска, который в минувшем сезоне выбыл из премьер-лиги в Футбольную национальную лигу, стал одной из первых команд в ФНЛ, которая по ходу нового турнира поменяла главного тренера. На место Виктора Тренера пришел более опытный Юрий Газзаев.

Клуб "Енисей" из Красноярска, который в минувшем сезоне выбыл из премьер-лиги в Футбольную национальную лигу, стал одной из первых команд в ФНЛ, которая по ходу нового турнира поменяла главного тренера. На место Виктора Тренера пришел более опытный Юрий Газзаев.При этом стоит напомнить, что фактически обязанности наставника красноярской команды исполнял Александр Алексеев. Газзаев с конца июля входил тренерский штаб "Енисея" и был тренером-консультантом. Ранее он был одним из кандидатов на пост главного тренера, но тогда руководство сделало иной выбор.Причиной смены рулевого на капитанском мостике сибирской команды стал ее неудачный старт в турнире ФНЛ: после 8 туров "Енисей" занимает только 19-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 6 очков.