Строительство трубопровода Северный поток-2 завершено на 73,6% - в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в Газпроме.

Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Северный поток-2" пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Завершить строительство предполагается уже в 2019 году. Дания единственная пока не дала разрешение на стройку в своих территориальных водах, хотя все остальные страны, мимо которых идет магистраль, все необходимые одобрения выдали.Ранее председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявлял, что в компании рассчитывают, что Дания даст согласие на заявку по "Северному потоку-2" в октябре.