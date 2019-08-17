В матче третьего тура голландской Эредивизии Витесс под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле домашнего стадиона Гелредом в Арнеме разгромил Зволле со счетом 3:0.

В матче третьего тура голландской Эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле домашнего стадиона "Гелредом" в Арнеме разгромил "Зволле" со счетом 3:0.У победителей встречи голами отметились Тим Матавж (пенальти), Вячеслав Караваев и Брайан Линссен, забившие мячи на 52-й, 64-й и 80-й минутах соответственно. Матавж, помимо гола, записал на свой счет две голевые передачи."Витесс" с семью очками вышел на первое место в турнирной таблице, а "Зволле", потерпевший третье поражение кряду, расположился на 18-й строчке. В следующем туре подопечные Слуцкого 24 августа на выезде сыграют с "Хераклесом", а команда Джона Стегемана на следующий день сыграет со "Спартой".