В грузинском городе Кобулети отельеры провели акцию протеста. Они требуют возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.

В Грузии на улицы вышли владельцы гостиниц. В черноморском городе Кобулети они провели акцию протеста.Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов. Кроме того, митингующие требуют, чтобы правительство Грузии помогло им выплатить кредиты. В противном случае они грозят более масштабными акциями.С 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию, напоминает "Россия 24". На такой шаг для безопасности наших граждан Москва пошла после серии антироссийских выступлений в Тбилиси. Только в июле из-за прекращения авиасообщения сфера туризма Грузии потеряла около 60 миллионов долларов.