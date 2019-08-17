В США в возрасте 79 лет скончался известный американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Питер Фонда. Как сообщили представители семьи усопшего, причиной смерти стала вызванная раком легких острая респираторная недостаточность.

В США в возрасте 79 лет скончался известный американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Питер Фонда. Как сообщили представители семьи усопшего, причиной смерти стала вызванная раком легких острая респираторная недостаточность.Питер Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке в семье известного американского киноактера актера Генри Фонда. Его старшая сестра – звезда Голливуда Джейн Фонда. На счету актера несколько десятков кинокартин, но наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Беспечный ездок" режиссера Денниса Хоппера, напоминает ТАСС. За роль в фильме режиссера Виктора Нуньеса "Золото Ули" Питер Фонда был удостоен премии "Золотой глобус" в номинации "За лучшую мужскую роль в драматическом фильме".