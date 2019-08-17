Выступлением Димы Блана завершился трехдневный Русский музыкальный фестиваль в Монако. Корреспондент Дни.ру оценил работу популярного молодого артиста.

Выступлением Димы Блана завершился трехдневный Русский музыкальный фестиваль в Монако. Корреспондент "Дни.ру" оценил работу популярного молодого артиста.Продюсер Яна Рудковская прилетела в Монако еще накануне. Надо было убедиться, что к выступлению Димы Билана все готово, а задно и выгулять пару дизайнерских нарядов, попозировать камерам, встретиться с подругами. На Лазурном берегу Рудковская бывает часто, хотя Русский музыкальный фестиваль там случился впервые.За три дня на сцене знаменитого шапито в Монако выступил десяток главных отечественных звезд – "Ленинград", Светлана Лобода, Елена Темникова. Поэтому появление под занавес Димы Билана кажется логичным. Богачам Лазурного берега он представил часовой сэт из лучших хитов – звучали и "Молния", и "Невозможное – возможно", и "Держи".Не обошлось без премьер – зал хором с артистом пел свежие "Белые розы", которые появились в репертуаре Билана недавно. "Я перед выходом на сцену прочел в новостях, что продюсер запрещает петь "Белые розы" на концертах одного исполнителя (имеется ввиду конфликт продюсера Андрея Разина и солиста группы "Ласковый май" Юрия Штаунова – Прим. ред.), – рассказал Билан. – А я в этом смысле похож на Колобка – и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, поэтому мне никто ничего запретить не может".И представил заводную песню в стилистке и аранжировке конца 80-х – начала 90-х, собранную из строчек популярных в ту пору композиций. Билан поет про "белые розы", "желтые тюльпаны", "седую ночь", "сибирские морозы" и "танцы странные" – он угадал настроение, сыграл на струнах ностальгии. Эта песня точно станет хитом этого лета у поклонников.Дима Билан вообще всегда тонко чувствует настроение и запросы аудитории, поэтому является одним из трендсеттеров на российской эстраде.Нельзя не отметить и его фантастическую работоспособность – он поет всегда вживую, выкладывается по полной. И под занавес выступления на Русском музыкальном фестивале в Монако его мокрую футболу можно было хоть выжимать. Публика была в восторге – Дима порвал Монако.