Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признался в хищении более 11 миллиардов рублей и раскаялся. Он попросил рассмотреть дело в особом порядке, но ему отказали.

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признался в хищении более 11 миллиардов рублей и раскаялся.Кузнецов попросил рассмотреть дело в особом порядке, но ему отказали. По мнению суда, несмотря на признание Кузнецовым вины, он не компенсировал ущерб и не может рассчитывать на особый порядок рассмотрения дела. Против особого порядка возражала прокуратура, а также представители потерпевших, передает РИА Новости.По версии следствия, Кузнецов в составе преступной группы похитил путем мошенничества более 11 миллиардов рублей. Полученные деньги сообщники потратили на предметы роскоши и недвижимость за границей, напоминает "Россия 24".Ранее были осуждены семь участников преступной группы, еще четверо находятся в международном розыске. Также заочно вынесен приговор Жанне Булах – бывшей жене Кузнецова. Ее признали виновной в мошенничестве и отмывании денег. В настоящее время она скрывается в США.