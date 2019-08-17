Российская теннисистка, 153-я ракетка мира Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в американском Цинциннати одержала волевую победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой – 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Российская теннисистка, 153-я ракетка мира Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в американском Цинциннати одержала волевую победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой – 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.Кузнецова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 11, а у Плишковой, занимающей третье место в рейтинге WTA, девять эйсов, четыре двойных ошибки и два реализованных брейка из шести.Таким образом, россиянка вышла в полуфинал турнира, где сыграет с австралийкой Эшли Барти (2), которая в 1/4 финала также одержала волевую победу над Марией Саккари (33) из Греции.