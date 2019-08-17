Знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, обладатель нескольких рекордов на орбите Валерий Рюмин сегодня преодолел новый рубеж - ему исполнилось 80 лет. Год своей жизни он провел в космосе, совершив четыре полета на кораблях Союз и Шаттл.

Знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза, обладатель нескольких рекордов на орбите Валерий Рюмин сегодня преодолел новый рубеж — ему исполнилось 80 лет. Год своей жизни он провел в космосе, совершив четыре полета на кораблях "Союз" и "Шаттл".16 августа 1980 года. Сеанс связи с орбитальной станцией "Салют-6" из квартиры космонавта Валерия Рюмина. Юрий Визбор и Сергей Никитин исполняют песню в честь дня рождения своего друга. Спустя 39 лет юбиляр Рюмин — сегодня ему 80 — вспоминает, как это было."Там была довольно большая квартира, так что всех вместила. И, сидя на моей кровати, они написали песню", — рассказывает Валерий Рюмин, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.Первый полет в космос едва не поставил крест на карьере Рюмина, прошедшего путь от рядового инженера до заместителя главного конструктора орбитальных станций. Экипаж "Союза" не смог произвести стыковку. Пришлось вернуться на Землю. Спустя два года Рюмину выпал шанс доказать, что в отряде космонавтов он не случайно. Во время выхода в открытый космос бортинженер смог отцепить трос радиотелескопа, который запутался вокруг стыковочного шлюза. "Салют-6" был спасен от затопления."Мне потом рассказывали, что творилось в это время в ЦУПе. Неописуемый был восторг. Народ потом это дело сильно отмечал", — вспоминает Валерий Рюмин.В серьезной работе находилось место и мальчишескому озорству. Перед самым стартом с Байконура (это был уже третий полет) бортинженер Рюмин и командир Леонид Попов умудрились взять в космос контрабанду — огурец."Я его сунул в карман. Говорю: "Леха, он нам пригодится на закуску". Ну, а потом показал: пока нас не было, тут вырос огурец", — смеется Валерий Рюмин.После той экспедиции Рюмин ушел на административную работу — ЦУП, НПО "Энергия". В те годы он и познакомился со своей супругой. Главная космическая пара Союза — так называли Елену Кондакову и Валерия Рюмина. Хотя он до конца противился полету жены на орбиту."Какой космос? Ты посмотри на себя! Худая, длинная. Я говорю, там перегрузки", — вспоминает Валерий Рюмин.В 90-е годы Рюмин возглавлял программу "Мир-Шаттл" и вновь отправился на орбиту. Почти десять суток в составе смешанного экипажа на челноке "Дискавери" с мыса Канаверал.Но мало кто знает, что этого полета могло и случиться. Американцы были против участия Рюмина в экспедиции и пытались "срезать" его на медкомиссии. По правилам астронавт шаттла не мог весить больше 100 килограммов."Они меня контрольно взвешивали. Это обычно было по пятницам. Я к пятнице готовился, конечно. И при всех взвешиваниях было 99,5 килограма", — рассказывает Валерий Рюмин.В тот полет он поставил рекорд по возрасту космонавта, побить который удалось только в 2013 году. Во время приземления "Дискавери" Валерию Рюмину было 58 лет.