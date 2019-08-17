В рамках первого тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария на поле домашней Альянц Арены принимает берлинскую Герту. На 24-й минуте польский нападающий хозяев поля Роберт Левандовски открыл счет в игре.

В рамках первого тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" принимает берлинскую "Герту". На 24-й минуте польский нападающий хозяев поля Роберт Левандовски открыл счет в игре.Таким образом, 30-летний форвард стал автором первого гола в новом сезоне бундеслиги. Примечательно, что Левандовски на протяжении пяти сезонов подряд забивает в матче открытия.#WEITERIMMERWEITER