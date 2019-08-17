Бывший полузащитник Зенита Клаудио Маркизио вернулся в Италию и ведет переговоры с новичком Серии А Брешией. Однако 33-летний футболист пока не достиг соглашения со своими потенциальными работодателями.

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио вернулся в Италию и ведет переговоры с новичком Серии А "Брешией". Однако 33-летний футболист пока не достиг соглашения со своими потенциальными работодателями."Брешия" предлагает Маркизио зарплату 1 миллион евро в год. Сам футболист хочет получать в три раза больше. Клубы продолжают переговоры. Ранее "Брешия" договорилась с другим известным итальянским футболистом – нападающим Марио Балотелли.Клаудио Маркизио отыграл 12 лет за "Ювентус" и шесть раз становился чемпионом Италии. Прошлый сезон полузащитник провел в "Зените" и выиграл первенство России. При этом Маркизио не выходил на поле с февраля.